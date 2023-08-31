Не покину свою країну: Зеленський пояснив, чи він піде на другий термін у разі проведення виборів-2024

Під час дії воєнного стану Україна юридично не має права проводити вибори. Проте президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вносити зміни до чинного законодавства.

Про це глава держави заявив у відповідь на запитання іноземних журналістів, чи піде він на другий термін, якщо вибори у 2024 році таки відбудуться. Зеленський не дав прямої відповіді, проте наголосив, що не збирається покидати країну під час війни.

– У 2024 році, якщо триватиме війна і вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну, – стверджує президент.

Він зазначив, що не боїться програти на виборах. На його думку, вони мають відбутися повністю на території України, щоб мали можливість проголосувати військові та громадяни, які перебувають за кордоном.

– Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах, – стверджує Зеленський.

За словами президента, також залишається відкритим питання про ризики російських атак та необхідності захисту виборчих дільниць.

Джерело: RTP

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