Обговорили ситуацію на фронті та контрнаступ: Залужний та Міллі провели телефонну розмову

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провели телефону розмову, в рамках якої обговорили ситуацію на фронті та контрнаступ.

– Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції. Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили, – написав Залужний у Telegram.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять союзники задля надання Україні винищувачів F-16.

До речі, раніше Міллі заявив, що Україна, найімовірніше, скоро отримає винищувачі F-16.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.