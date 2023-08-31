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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обговорили ситуацію на фронті та контрнаступ: Залужний та Міллі провели телефонну розмову

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провели телефону розмову, в рамках якої обговорили ситуацію на фронті та контрнаступ.

– Під час розмови поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції. Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили, – написав Залужний у Telegram.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні, а також за роботу, яку проводять союзники задля надання Україні винищувачів F-16.

До речі, раніше Міллі заявив, що Україна, найімовірніше, скоро отримає винищувачі F-16.

Війна в Україні, Валерій Залужний, Марк Міллі, США
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