Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили

Голову Івано-Франківської РДА Олександра Ярощука звільнили з посади через те, що він порушив приписи Кодексу законів про працю.

Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський.

У ньому йдеться, що Ярощук дозволив собі з’явитися на роботу у стані алкогольного сп’яніння, чим порушив 7 пункт статті 40 Кодексу законів про працю України. Він передбачає, що поява працівника на робочому місці у “нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння” дає підстави для розірвання з ним трудового договору.

На даний момент сам Олександр Ярощук жодним чином не коментував своє звільнення. Відомо, що 54-річний посадовець очолював Івано-Франківську РДА з березня 2021 року. Раніше він був головою приватного підприємства Ярко-ІФ.

У 2014 році балотувався на вибори до Верховної Ради від політичної партії Народний фронт, але не пройшов.

Фото: Олександр Ярощук

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