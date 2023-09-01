Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили

Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили

Голову Івано-Франківської РДА Олександра Ярощука звільнили з посади через те, що він порушив приписи Кодексу законів про працю.

Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський.

У ньому йдеться, що Ярощук дозволив собі з’явитися на роботу у стані алкогольного сп’яніння, чим порушив 7 пункт статті 40 Кодексу законів про працю України. Він передбачає, що поява працівника на робочому місці у “нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння” дає підстави для розірвання з ним трудового договору.

На даний момент сам Олександр Ярощук жодним чином не коментував своє звільнення. Відомо, що 54-річний посадовець очолював Івано-Франківську РДА з березня 2021 року. Раніше він був головою приватного підприємства Ярко-ІФ.

У 2014 році балотувався на вибори до Верховної Ради від політичної партії Народний фронт, але не пройшов.

Читайте також
Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва
Володимир Зеленський

Фото: Олександр Ярощук

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.08.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого
Державна прикордонна служба України, ДПСУ
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Зазирнути в недоступні місця: як 3D-сканування допомагає у розслідуванні злочинів РФ
Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.08.2023)
Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.08.2023)
Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)
Прийшов на роботу п’яний: голову Івано-Франківської РДА звільнили
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь