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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українські бійці просуваються на Мелітопольському напрямку – Нацгвардія

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Нацгвардії у взаємодії із Збройними силами України просуваються на Мелітопольському напрямку.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, на Мелітопольському напрямку українські захисники на окремих ділянках мали успіх та просунулися в глибину оборони ворога.

– Під час проведення наступальних дій нацгвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТЛБ противника, – сказав Уршалович.

Раніше у Генштабі повідомляли, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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