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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Відкриє офіс в Україні: Зеленський зустрівся з директором компанії-виробника Challenger і M777

Зеленський і керівництво BAE Systems
Фото: Офіс президента

В Україні починає працювати британська оборонна компанія BAE Systems. Планується відкриття офісу та локалізація виробництва в нашій державі.

Про це йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського із представниками компанії BAE Systems, зокрема з її генеральним директором Чарльзом Вудберном.

Зеленський наголосив, що відкриття представництва BAE Systems в Україні під час війни є “сигналом підтримки” українців.

– Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян, – наголосив він, додавши, що військова продукція BAE Systems допоможе зберігати життя наших бійців і мирних громадян.

Зеленський нагадав, що озброєння виробництва цієї компанії вже активно використовується в Україні та допомагає наближати перемогу. Це, зокрема, артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, які отримують надзвичайно схвальні відгуки українських бійців.

Зеленський уточнив, що Україна хоче розвивати потужний оборонно-промисловий комплекс, щоби бути співтворцем нової ефективної системи європейської та світової безпеки. Розвиток власного виробництва зброї є топ-пріоритетом України. Для цього хочуть залучати оборонні компанії з країн-союзниць.

За словами президента, “найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні”.

Під час зустрічі Чарльз Вудберн підтвердив плани відкрити офіс та запустити виробництво озброєння в Україні.

– Ми відкриваємо юрособу, офіс тут, відкриваємо виробництво в Україні. І сподіваємося, що наше обладнання належним чином працюватиме далі. Ми тут, щоб допомогти вам, бо хочемо, щоб Україна перемогла. І ми абсолютно віддані такій підтримці, – наголосив гендиректор BAE Systems.

Було підписано кілька угод: про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems, а також про співпрацю щодо ремонту, запасних частин і виробництва нових легких гармат L119.

Підписання угоди з BAE Systems

Фото: Офіс президента

Наприкінці зустрічі Чарльз Вудберн подарував президенту пам’ятний сертифікат, присвячений відкриттю офісу BAE Systems в Україні.

BAE Systems – це британська транснаціональна компанія, що веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. Штаб-квартира розміщується в Лондоні. BAE Systems належить до найбільших оборонних компаній світу.

Вона виробляє винищувачі Typhoon, бронетранспортери M113, гаубиці M777, танки Challenger 2 та інші види озброєння.

Як відомо, 19 серпня Швеція та Україна домовилися, що спільно вироблятимуть бойові машини піхоти CV-90, підписавши декларацію про наміри. Розробкою цих БМП займалася фірма Hägglunds, що належить британській BAE Systems.

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БМП CV90

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, Зброя для України
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