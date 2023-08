Відкриє офіс в Україні: Зеленський зустрівся з директором компанії-виробника Challenger і M777

В Україні починає працювати британська оборонна компанія BAE Systems. Планується відкриття офісу та локалізація виробництва в нашій державі.

Про це йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського із представниками компанії BAE Systems, зокрема з її генеральним директором Чарльзом Вудберном.

Зеленський наголосив, що відкриття представництва BAE Systems в Україні під час війни є “сигналом підтримки” українців.

– Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян, – наголосив він, додавши, що військова продукція BAE Systems допоможе зберігати життя наших бійців і мирних громадян.

Зеленський нагадав, що озброєння виробництва цієї компанії вже активно використовується в Україні та допомагає наближати перемогу. Це, зокрема, артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, які отримують надзвичайно схвальні відгуки українських бійців.

Зеленський уточнив, що Україна хоче розвивати потужний оборонно-промисловий комплекс, щоби бути співтворцем нової ефективної системи європейської та світової безпеки. Розвиток власного виробництва зброї є топ-пріоритетом України. Для цього хочуть залучати оборонні компанії з країн-союзниць.

За словами президента, “найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні”.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023