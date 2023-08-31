Відкриє офіс в Україні: Зеленський зустрівся з директором компанії-виробника Challenger і M777
В Україні починає працювати британська оборонна компанія BAE Systems. Планується відкриття офісу та локалізація виробництва в нашій державі.
Про це йшлося на зустрічі президента України Володимира Зеленського із представниками компанії BAE Systems, зокрема з її генеральним директором Чарльзом Вудберном.
Зеленський наголосив, що відкриття представництва BAE Systems в Україні під час війни є “сигналом підтримки” українців.
– Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян, – наголосив він, додавши, що військова продукція BAE Systems допоможе зберігати життя наших бійців і мирних громадян.
Зеленський нагадав, що озброєння виробництва цієї компанії вже активно використовується в Україні та допомагає наближати перемогу. Це, зокрема, артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, які отримують надзвичайно схвальні відгуки українських бійців.
Зеленський уточнив, що Україна хоче розвивати потужний оборонно-промисловий комплекс, щоби бути співтворцем нової ефективної системи європейської та світової безпеки. Розвиток власного виробництва зброї є топ-пріоритетом України. Для цього хочуть залучати оборонні компанії з країн-союзниць.
За словами президента, “найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні”.
The best weapons that are currently helping our warriors defend Ukraine should be produced in Ukraine. The development of our own weapons production is a top priority.
In particular, artillery – L119 and M777 systems, armored vehicles – robust CV90. These are the weapons of… pic.twitter.com/BqExBLpUH7
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2023
Під час зустрічі Чарльз Вудберн підтвердив плани відкрити офіс та запустити виробництво озброєння в Україні.
– Ми відкриваємо юрособу, офіс тут, відкриваємо виробництво в Україні. І сподіваємося, що наше обладнання належним чином працюватиме далі. Ми тут, щоб допомогти вам, бо хочемо, щоб Україна перемогла. І ми абсолютно віддані такій підтримці, – наголосив гендиректор BAE Systems.
Було підписано кілька угод: про співпрацю з локалізації виробництва озброєнь BAE Systems, а також про співпрацю щодо ремонту, запасних частин і виробництва нових легких гармат L119.
Наприкінці зустрічі Чарльз Вудберн подарував президенту пам’ятний сертифікат, присвячений відкриттю офісу BAE Systems в Україні.
BAE Systems – це британська транснаціональна компанія, що веде діяльність у галузях виробництва зброї, безпеки та аерокосмічній сфері. Штаб-квартира розміщується в Лондоні. BAE Systems належить до найбільших оборонних компаній світу.
Вона виробляє винищувачі Typhoon, бронетранспортери M113, гаубиці M777, танки Challenger 2 та інші види озброєння.
Як відомо, 19 серпня Швеція та Україна домовилися, що спільно вироблятимуть бойові машини піхоти CV-90, підписавши декларацію про наміри. Розробкою цих БМП займалася фірма Hägglunds, що належить британській BAE Systems.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв