Запустили ракети не лише з Каспію: Ігнат про тактику РФ під час останнього обстрілу

Російські окупанти кардинально не змінили тактику під час останнього масштабного обстрілу України з використанням ракет та дронів. Однак деякі зміни все ж є.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він пояснив, що агресор цього разу здійснював пуски ракет не лише з району Каспійського моря, як раніше, але й трохи західніше.

– Особливо тактику вони не змінили. Лише можна констатувати той факт, що вже другий раз здійснюють пуски не лише з Каспію, а трошки західніше Енгельса, там 150 км. От власне місце пуску ракет Х-101, Х-555, Х-55 було з двох районів: з Каспію і західніше Енгельса, – зазначив Ігнат.

Ракети типу Х війська РФ запускали зі стратегічної авіації – літаків Ту-95мс. У повітряний простір України ці ракети заходили як з південного, так і з північного напрямків.

Вони намагалися маневрувати, щоб обійти протиповітряну оборону України.

– Як завжди вони це роблять, обходять потенційні райони ураження нашої ППО, так маневрують. Але бачимо, що цього разу їм не вдалися ці маневри, – наголосив Ігнат.

Він нагадав, що сили ППО знищили всі російські ракети та майже всі дрони.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня РФ завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами та ударними дронами. Сили ППО збили 43 із 44 ворожих цілей: всі 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, а також 15 із 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

На Київщині силам ППО вдалося знищити понад 20 цілей. Уламки впали в Дарницькому та в Шевченківському районах. Загинули два охоронці підприємства.

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