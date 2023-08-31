Запустили ракети не лише з Каспію: Ігнат про тактику РФ під час останнього обстрілу
Російські окупанти кардинально не змінили тактику під час останнього масштабного обстрілу України з використанням ракет та дронів. Однак деякі зміни все ж є.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він пояснив, що агресор цього разу здійснював пуски ракет не лише з району Каспійського моря, як раніше, але й трохи західніше.
– Особливо тактику вони не змінили. Лише можна констатувати той факт, що вже другий раз здійснюють пуски не лише з Каспію, а трошки західніше Енгельса, там 150 км. От власне місце пуску ракет Х-101, Х-555, Х-55 було з двох районів: з Каспію і західніше Енгельса, – зазначив Ігнат.
Ракети типу Х війська РФ запускали зі стратегічної авіації – літаків Ту-95мс. У повітряний простір України ці ракети заходили як з південного, так і з північного напрямків.
Вони намагалися маневрувати, щоб обійти протиповітряну оборону України.
– Як завжди вони це роблять, обходять потенційні райони ураження нашої ППО, так маневрують. Але бачимо, що цього разу їм не вдалися ці маневри, – наголосив Ігнат.
Він нагадав, що сили ППО знищили всі російські ракети та майже всі дрони.
Нагадаємо, в ніч на 30 серпня РФ завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами та ударними дронами. Сили ППО збили 43 із 44 ворожих цілей: всі 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, а також 15 із 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
На Київщині силам ППО вдалося знищити понад 20 цілей. Уламки впали в Дарницькому та в Шевченківському районах. Загинули два охоронці підприємства.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв