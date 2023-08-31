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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 610 окупантів та спалили 31 ворожу артсистему – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили ще 610 російських окупантів і спалили 129 одиниць ворожого озброєння.

Так, Збройні сили України напередодні ліквідували 13 російських танків, вісім бойових броньованих машин, 31 артсистему, одну реактивну систему залпового вогню, 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, п’ять одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною 30 серпня було збито 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 26 крилатих ракет.

Втрати особового складу армії РФ на 31 серпня сягнули вже понад 263 тис.

Втрати РФ на 31 серпня 2023 року:

  • особового складу ‒ близько 263 020 (+610);
  • танків ‒ 4 436 (+13);
  • бойових броньованих машин ‒ 8 604 (+8);
  • артилерійських систем – 5 507 (+31);
  • реактивних систем залпового вогню – 734 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 500;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 417 (+22);
  • крилатих ракет ‒ 1 445 (+26);
  • кораблів (катерів) ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 976 (+23);
  • спеціальної техніки ‒ 830 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
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