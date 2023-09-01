Частині переселенців скасують виплати: що зміниться для ВПО у вересні

З 1 вересня 2023 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестануть отримувати гроші від держави.

Зміни до порядку призначення та продовження виплат на проживання для ВПО передбачені урядовою постановою №709, що набула чинності 15 липня.

Так, з 1 вересня 2023 року право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, хто після ухвалення постанови:

придбав новий транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни);

придбав на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (окрім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

має на депозитному банківському рахунку понад 100 тис. грн;

придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);

має у власності житло, розташоване на територіях, де не ведуться активні бойові дії або які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї).

Якщо за результатами перевірки ухвалять рішення про припинення виплат, ВПО про це повідомлять.

У разі незгоди, громадянин може оскаржити таке рішення органу соцзахисту та надати підтверджувальні документи, і продовжувати отримувати виплати.

Решті внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжать виплати. Допомогу отримуватимуть всі ВПО, які проживають в Україні, у розмірах:

3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. грн – для інших осіб.

Винятком є громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; фактично повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання у місцях позбавлення волі; були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.

На виплати від держави можуть претендувати українці:

які перемістилися з територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ (перелік затверджує Мінреінтеграції);

у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок війни.

Допомога також призначається дитині, яка народилася у ВПО після переміщення.

Починаючи з 1 вересня 2023 року виплати ВПО будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

Джерело : Мінсоцполітики

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