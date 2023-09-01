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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Окрім мінування, встановлюють бетонні укріплення. Маляр про другу лінію оборони окупантів

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону Єдині новини підтвердила, що у районі Роботиного ЗСУ перетнули першу лінію оборони окупантів.

– У районі Роботиного був подоланий перший кордон, по деяких ділянках не був подоланий. Ситуація по різному складається. Але дійсно, там, де ЗСУ перейшли вже в наступну лінію, ситуація дещо інша. Тому що ворог вже значно сильніше укріплюється, і, окрім замінування, ми бачимо і бетонні укріплення під основними пануючими висотами. Нашим Збройним силам доводиться долати дуже багато перепон для того, щоб рухатися, – сказала вона. 

Маляр зазначила, що навіть за умов, що окупанти мають перевагу в живій силі та озброєнні, ЗСУ поступово просувають в тил ворога.  

Нагадаємо, розвідка Естонії повідомила, що ЗСУ виснажили окупантів у районі Роботиного й можуть прорвати першу лінію оборони.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Запорізька область, контрнаступ
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