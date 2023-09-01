Поза зерновим коридором: з українського порту вийшли ще два судна

З порту Південний в Одеській області 1 вересня тимчасовим коридором вирушили в напрямку Босфору два балкери – Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови).

На борту суден не продовольство, а 56 тис. тонн чавуну та 172 тис. тонн залізорудного концентрату, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Обома балкерами оперує сінгапурська судноплавна компанія. Вони перебували в українських портах з лютого 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення РФ.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже чотири судна. Першими був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу (16 серпня), а другим – балкер Primus під прапором Ліберії (27 серпня).

Фото: Мінінфраструктури

Джерело : Мінінфраструктури

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