Поза зерновим коридором: з українського порту вийшли ще два судна
З порту Південний в Одеській області 1 вересня тимчасовим коридором вирушили в напрямку Босфору два балкери – Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови).
На борту суден не продовольство, а 56 тис. тонн чавуну та 172 тис. тонн залізорудного концентрату, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Обома балкерами оперує сінгапурська судноплавна компанія. Вони перебували в українських портах з лютого 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення РФ.
З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже чотири судна. Першими був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу (16 серпня), а другим – балкер Primus під прапором Ліберії (27 серпня).
Фото: Мінінфраструктури
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