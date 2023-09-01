Ситуація та фронті та плани ворога: Зеленський провів засідання Ставки

У п’ятницю, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Основну увагу учасники приділили ситуації на фронті.

– Сьогоднішня Ставка лише про фронт. Детально – Харківщина, Донбас. Детально – Південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини, – поінформував Зеленський у Telegram.

Також на Ставці детально обговорили евакуацію поранених та плани російських окупантів.

Зеленський наголосив, що держава “робить все, щоб дати більше сили нашим воїнам”.

Раніше Зеленський заявив, що війна Росії проти України може закінчитись і в 2023 році, все залежить від успіхів ЗСУ на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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