Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Як родичам отримати 15 млн грн у разі загибелі військовослужбовця: алгоритм дій
Під Києвом на березі річки знайшли обгорілу 16-річну дівчину: що сталося
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України

Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Фото: Depositphotos

Європейський Союз засуджує проведення росіянами так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це у Twitter написав спікер Євросоюзу Петер Стано.

– Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих “виборах” на тимчасово окупованих територіях України. Це масове порушення міжнародного права та суверенітету України. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна, – наголосив він.

Петер Стано додав, що всі причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше в розвідці повідомили, що російські спецслужби займаються підготовкою фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Псевдоголосування загарбники планують провести у вересні 2023 року. Таким чином РФ намагається легітимізувати окупацію та воєнні злочини.

Читайте також
Окупантів чекає не сезон виборів, а сезон цвітіння бавовни – речник СБУ
Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України

Європейський Союз, Війна в Україні, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Для України більше не є проблемою ураження цілей у РФ на відстані 1,5 тис. км – Данілов
Олексій Данілов
США планують уперше поставити Україні снаряди зі збідненим ураном – Reuters
танк Abrams випускає снаряд
Ріст темпів наступу ЗСУ та деталі атаки БпЛА по Пскову: 556-й день війни
Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Зеленський відвідає у вересні Нью-Йорк, щоб виступити в Радбезі ООН
ООН
Знаходимо компроміс: Лубінець розповів, як відбувається комунікація з РФ щодо обміну полонених
Дмитро Лубінець

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь