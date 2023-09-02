Євросоюз засудив фейкові вибори росіян на окупованих територіях України
Європейський Союз засуджує проведення росіянами так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Про це у Twitter написав спікер Євросоюзу Петер Стано.
– Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих “виборах” на тимчасово окупованих територіях України. Це масове порушення міжнародного права та суверенітету України. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна, – наголосив він.
Петер Стано додав, що всі причетні до цього незаконного процесу будуть притягнуті до відповідальності.
Раніше в розвідці повідомили, що російські спецслужби займаються підготовкою фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Псевдоголосування загарбники планують провести у вересні 2023 року. Таким чином РФ намагається легітимізувати окупацію та воєнні злочини.
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