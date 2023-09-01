ЗСУ виснажили окупантів у районі Роботиного й можуть прорвати першу лінію оборони – розвідка Естонії

Розвідка Естонії вважає, що найважливіші фронтові події зараз розгортаються на околицях Роботиного в Запорізькій області, південніше якого російські військові ледь утримують позиції.

Як повідомляє ERR, естонські військові припускають, що Збройні сили України змогли прорвати позиції окупаційної армії РФ на передньому фланзі, тривають бої з військами першого ешелону оборони в районі сіл Новопрокопівка і Вербове.

Зазначається, що намагаючись стабілізувати ситуацію, Кремль перекинув на цю ділянку військових 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з-під Лиману Донецької області, і штурмову бригаду з Бахмутського напрямку. Такі дії можуть свідчити про відсутність у росіян оперативних резервів.

Також у розвідці Естонії зазначають, що ЗСУ могли виснажити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції.

Українські війська сформували передумови для тактичного успіху – прориву першого ешелону оборони окупантів.

Однак в естонському оборонному відомстві вважають, що ЗСУ буде дуже складно домогтися результатів на оперативному рівні, тобто перерізати сухопутний коридор до Криму.

Тим часом російські окупанти продовжують атакувати на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна.

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