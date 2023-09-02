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Для України більше не є проблемою ураження цілей у РФ на відстані 1,5 тис. км – Данілов

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Оборонно-промисловий комплекс України ще з 2020 року працює над двома стратегічними напрямками – власною ракетною програмою та використанням безпілотників. І вже сьогодні можна сказати, що ураження цілей на території Росії, які віддалені від України навіть на відстань в 1,5 тис. км, не є більше проблемою.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, українське військо атакує лише військові цілі на території держави-терориста.

– Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній.

Все це буде приносити свої результати з урахування того, що ми не атакуємо цивільні об’єкти Російської Федерації – школи, дитячі садочки – як це робить країна-терорист. Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, яка вбиває наших дітей. Ми маємо покласти цьому край, – сказав Данілов.

Щодо відстані, на яку дістає українська військова техніка, то, за словами секретаря РНБО, є опції як 700 км, 1 тис. км, так і 1,5 тис. км.

– Для цього працювала дуже велика кількість фахових людей і все це відбувається для того, щоб ми могли захистити свою країну, – сказав він.

Данілов додав, що військові цілі на території РФ визначає військове керівництво, втім діяльність якихось незадоволених партизанів, які знаходяться в умовних російських лісах, то вони мають право застосовувати зі своєї території відповідні засоби ураження.

– Що будуть вражати – нафтопереробні заводи чи інші речі – ми не можемо контролювати. Це окремий напрямок роботи на території РФ громадянами Росії, – сказав він.

Примітно, що крім можливості ударів України на велику відстань, про яку сказав Данілов, є й інша опція. Так, за словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, аеродром у Пскові в ніч на 30 серпня атакували безпілотники, які були запущені з території Росії.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, Ракета, Ракетобудування, РНБО
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