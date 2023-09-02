Ігнат про ракети AMRAAM від США: Зможуть діставати авіацію РФ, не заходячи в зону ППО

Пентагон замовляє для України ракети AMRAAM, які можуть летіти на відстань 160-180 кілометрів. Українські пілоти зможуть вражати ними авіацію РФ, не заходячи в зону дії ворожої ППО.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що це одні з найбільш вживаних ракет класу повітря-повітря в авіації країн НАТО. Вони мають активну головку самонаведення та різну дальність ураження.

– Якщо НАТО взяло її на озброєння як основну ракету класу повітря-повітря, то вона вартує того, – повідомив Ігнат.

Він уточнив, що ці ракети застосовуються не лише з літаків. Наприклад, Україна їх запускає із зенітних ракетних комплексів NASAMS, але в цьому випадку вони мають радіус ураження до 40 км.

Якщо ж AMRAAM запускати з літака, вона летить значно далі, оскільки “не потрібно витрачати силу, енергію пального для того, щоб піднятися в повітря”. За словами Ігната, ракети, які замовляє Пентагон для України, можуть летіти на 160 км, і є версія 180 км.

– Цього більш, ніж достатньо, щоб діставати російську авіацію, не заходячи в зону ураження ворожої ППО. Чим далі, тим безпечніше для наших пілотів, і тим небезпечніше для наших ворогів, – наголосив Ігнат.

Він пояснив, що для України можуть поставити ті ракети, що вже є на американських складах. А замовляє Пентагон наступну партію AMRAAM на листопад 2024 року.

– Озброєння і літаки — це зовсім різні речі. Їх треба виготовити, поставити. Авіація не може літати порожньою, їй потрібно постійно поновлювати боєзапас. Тому нічого дивного в таких замовленнях немає, – розповів Ігнат.

Речник додав, що від погодних умов запуск цих ракет не залежить, вони летять до цілі за заданим маршрутом

Ігнат нагадав, що Україна очікує на багатофункціональні винищувачі F-16, і AMRAAM є одним із видів їх озброєння. Ці ракети можуть вражати усі типи повітряних цілей, окрім балістики.

– Ця ракета, якщо вона буде з такою великою дальністю, зможе відганяти російську авіацію подалі. Вони (окупанти, – Ред.) не зможуть вільно почуватися на окупованих територіях чи в акваторії обох морів, загрожуючи нашій авіації, наземним військам. Наявність у небі F-16 із такими ракетами, з потужними радарами відіб’є бажання льотчикам РФ здійснювати ці речі. А тим паче якщо будуть знищені кілька бортів, тоді буде ще більш переконливо, – підсумував Ігнат.

Напередодні з’явилася інформація, що США уклали контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет AIM-120 AMRAAM. Сума контракту становить $192 млн.

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