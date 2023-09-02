Коломойському вручено підозру – СБУ

Ігор Коломойський як фактичний власник великої фінансово-промислової групи отримав підозру у вчиненні злочинів.

Про це 2 вересня повідомили в Службі безпеки України.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:

Згідно з матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їхнього виводу за кордон.

Водночас, зазначають у СБУ, було використано інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора триває.

Джерело : СБУ

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