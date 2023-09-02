Міноборони подало позов проти компанії-постачальника сухпаїв до ЗСУ

Міноборони України подало позов, щоб судитись з приватною компанією через неналежне виконання умов договору щодо поставки продуктових наборів для Збройних сил України. Через суд оборонне відомство хоче стягнути 456 млн гривень з компанії-постачальника.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Йдеться про приватну компанію яке уклало з Міноборони договір для забезпечення київського гарнізону через три тижні після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, 14 березня 2022 року.

У МО вирішили не розкривати деталей щодо підприємства, як то, наприклад, назва. Втім з текстів судової справи випливає, що йдеться про ТОВ Танос Текнолоджи.

Очікується, що позов Міноборони розглядатиметься у Господарському суді Києва 6 вересня о 14:45.

За даними оборонного відомства, що компанія-постачальник неодноразово порушила умови договору, тому ще в грудні минулого року Міноборони подало позов до компанії про стягнення попередньої оплати й пені на загальну суму 456,66 млн гривень.

Господарський суд Києва 9 січня 2023-го відкрив провадження у справі й наклав арешт на рахунки підприємства в межах суми вимог. У лютому до справи був долучений Офіс генерального прокурора.

Вже у травні поточного року Міноборони спільно з органами прокуратури вирішило подати позовну заяву про визнання недійсною додаткової угоди до вищезазначеного договору. Учора, 1 вересня, суд ці вимоги задовольнив і додаткову угоду визнав недійсною.

За даними ОГПУ, додаткова угода, про яку йдеться, передбачала закупівлю продуктових наборів, які не відповідають установленим нормам харчування для військових та не забезпечують належне задоволення потреб військовослужбовців.

Джерело : Міноборони

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