Поширював “агітки” із запереченням агресії РФ: на Житомирщині отримав підозру клірик УПЦ

На Житомирщині повідомили про підозру клірику УПЦ (МП). За версією слідства, він розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

Підозру отримав настоятель церкви Овруцько-Коростенської єпархії. За даними слідства, він розповсюджував прокремлівські листівки і брошури серед прихожан і священників релігійної громади.

– У ворожих “агітках” їхні автори зображали війну в Україні як “внутрішній громадянський конфлікт” і заперечували збройну агресію РФ проти України. Крім того, “тексти” друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій і формували ворожі настрої до них, – заявили в СБУ.

У спецслужбі додали, що клірик розповсюджував ці матеріали за вказівкою свого митрополита, який раніше також отримав підозру в злочинах проти України.

Співробітники СБУ виявили агітаційні матеріали проросійського спрямування під час проведення безпекових заходів навесні 2022 року. А в червні цього року відбулися обшуки на території місцевої єпархії УПЦ (МП).

В СБУ уточнили, що експертизи підтвердили наявність у вилучених друкованих матеріалах провокативних висловлювань щодо священників, вірян і прибічників інших конфесій.

А зміст деяких листівок “популяризував кремлівський “погляд” на історію України та її державності.

Настоятель храму отримав підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

Джерело : СБУ

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