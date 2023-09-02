ЗСУ за добу знищили 570 окупантів та спалили 30 артсистем – Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 570 російських окупантів та спалили 30 артилерійських систем.

Втрати РФ на 2 вересня 2023

особового складу ‒ близько 264 060 (+570);

танків ‒ 4 471 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24);

артилерійських систем – 5 560 (+30);

реактивних систем залпового вогню – 736 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 501 (+1);

літаків – 315;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12);

крилатих ракет ‒ 1 447 (+2);

кораблів (катерів) ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34);

спеціальної техніки ‒ 835 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.