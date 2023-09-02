Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 570 окупантів та спалили 30 артсистем – Генштаб
Упродовж доби Сили оборони знищили 570 російських окупантів та спалили 30 артилерійських систем.
Втрати РФ на 2 вересня 2023
- особового складу ‒ близько 264 060 (+570);
- танків ‒ 4 471 (+12);
- бойових броньованих машин ‒ 8 637 (+24);
- артилерійських систем – 5 560 (+30);
- реактивних систем залпового вогню – 736 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 501 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12);
- крилатих ракет ‒ 1 447 (+2);
- кораблів (катерів) ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 043 (+34);
- спеціальної техніки ‒ 835 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 556-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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