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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста

Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста

В Одесі 2 вересня масовими гуляннями відсвяткували день міста. У Telegram-каналах поширилися відео, на яких натовп людей веселиться під час концерту, у барах та клубах.

Користувачі соціальних мереж назвали такі святкування “танцями на кістках” та бенкетом під час чуми”.

Деякі українці нагадали, що у країні триває повномасштабна війні, відтак подібні святкування недоречні. Також писали, що такі масові гуляння можуть призвести до жахливих наслідків, адже російські терористи в будь-який момент можуть завдати удару.

Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста
Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста
Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста
Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста
Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста
Бенкет під час чуми: у мережі обурилися масовими гуляннями в Одесі на День міста

Частина користувачів не була такою категоричною, відзначаючи, що немає нічого страшного, що у місті провели свято.

День Одеси – мережа обурилися масовими гуляннями на День міста

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону Єдині новини сказав, що приватний сектор працював у звичайному режимі до 22 години. До 23 години всі заклади були закриті.

— Все, що показували на Дерибасівській, відбувалося в межах дозволеного часу, – сказав Кіпер.

За його словами, на вулиці 2 вересня було так багато людей, бо в Одесі відкрили кілька пляжів, щоб місцеві жителі, гості міста, військовослужбовці та їхні сім’ї могли “пройти якесь оздоровлення”.

Він додав, що якщо якісь недобропорядні громадяни порушуватимуть порядок, місцева влада буде на це реагувати.

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Війна в Україні, Новини Одеси, Одеса
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