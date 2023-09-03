Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
На Полтавщині знайшли мертвою 14-річну дівчину: що відомо
Верифікація виплат ВПО: Верещук заявила, що до 180 тис. осіб помилково отримують кошти
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кримський міст та військові об’єкти в РФ – експерт про цілі української далекобійної зброї

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Українська далекобійна зброя допоможе знищити військові об’єкти РФ в оперативному тилу.

Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері телемарафону.

– Із тих програм, які мені на сьогоднішній день відомі, і  були практично реалізовані, – це Нептун і Сапсан. По модернізованому Нептуну дальність складає близько 400 км, по Сапсану, який я думаю, ми також побачимо, це може бути дальність від 500 до 700 км. Різниця в тому, що Нептун – крилата ракета, Сапсан – балістична, яка є складна для перехоплення ворожими засобами ППО, – сказав експерт.

Окрім того, для ураження російських об’єктів Україна може застосовувати дрони, що можуть летіти на відстань до 1500 км.

За словами Мусієнка, українська далекобійна зброя ставить перед собою 3 завдання:

  • Знищення військових об’єктів окупантів у Криму, включно з Кримським мостом,
  • Знищення в прикордонних областях російських об’єктів,
  • Ураження більш дальніх тилів: військових об’єктів військ РФ або оборонних підприємств ВПК РФ на її території. А також аеродроми й інші цілі, які доцільними вважатиме командування.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва, ціль була уражена за 700 км.

Читайте також
Далекобійна зброя України та покращені Нептуни: як вплинуть на війну та чи будуть атаки на Москву
Ракета летить в небі

Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Ракета, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Були факти: у лаврі після вторгнення могли перебувати російські агенти
Авраамій
Британський генерал припустив, що Україна може перемогти до 2025 року
ЗСУ, українська армія
В Бєлгородській області пролунали вибухи, в РФ традиційно кажуть про роботу ППО
Вибух
У Запорізькій області озброєні окупанти змушують людей голосувати на псевдовиборах – Федоров
російські окупанти
Чорний дим накрив Санкт-Петербург: очевидці чули вибухи, горить нафтобаза
Пітер пожежа на нафтобазі

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (03.09.2023)
Кримський міст та військові об’єкти в РФ – експерт про цілі української далекобійної зброї
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (03.09.2023)
Кримський міст та військові об’єкти в РФ – експерт про цілі української далекобійної зброї
Будемо поруч з Україною до її перемоги: як зустріч в Толедо вплине на перебіг війни
Кримський міст та військові об’єкти в РФ – експерт про цілі української далекобійної зброї
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Кримський міст та військові об’єкти в РФ – експерт про цілі української далекобійної зброї
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь