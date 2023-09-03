Кримський міст та військові об’єкти в РФ – експерт про цілі української далекобійної зброї
Українська далекобійна зброя допоможе знищити військові об’єкти РФ в оперативному тилу.
Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері телемарафону.
– Із тих програм, які мені на сьогоднішній день відомі, і були практично реалізовані, – це Нептун і Сапсан. По модернізованому Нептуну дальність складає близько 400 км, по Сапсану, який я думаю, ми також побачимо, це може бути дальність від 500 до 700 км. Різниця в тому, що Нептун – крилата ракета, Сапсан – балістична, яка є складна для перехоплення ворожими засобами ППО, – сказав експерт.
Окрім того, для ураження російських об’єктів Україна може застосовувати дрони, що можуть летіти на відстань до 1500 км.
За словами Мусієнка, українська далекобійна зброя ставить перед собою 3 завдання:
- Знищення військових об’єктів окупантів у Криму, включно з Кримським мостом,
- Знищення в прикордонних областях російських об’єктів,
- Ураження більш дальніх тилів: військових об’єктів військ РФ або оборонних підприємств ВПК РФ на її території. А також аеродроми й інші цілі, які доцільними вважатиме командування.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва, ціль була уражена за 700 км.
Джерело: телемарафон
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