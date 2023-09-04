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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності до служби

Військові ЗСУ
Фото: Depositphotos

Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, а також впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ № 402) внесені наказом Міноборони від 18 серпня 2023 року № 490 і набули чинності 25 серпня.

Раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має приймати постанову “придатний до військової служби”, за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Тепер слова та цифри “за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в” з Положення виключено, тобто за “спірними” статтями придатними визнаватимуть всіх:

  • 2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в — безсимптомне носійство ВІЛ;
  • 12-в — повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму.
  • 13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;
  • 17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
  • 21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • 22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Також наказом деталізувано порядок визначення місця служби для обмежено придатних, уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини, зокрема уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд.

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Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Хоч накази № 456 і № 490 вже набули чинності та оприлюднені на порталі Верховної Ради, у самому Положенні (наказ № 402) зміни на сайті ще не внесені.

Джерело: Ukrainian Military Pages

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