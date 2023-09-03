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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Міноборони вирішило судитись з Держаудитслужбою та ЗМІ через скандал про “закупівлю яєць по 17 грн”

Міноборони вирішило судитись з Держаудитслужбою та ЗМІ через скандал про “закупівлю яєць по 17 грн”

Міністерство оборони подало позов до столичного Господарського суду щодо захисту ділової репутації з вимогою “спростувати недостовірну інформацію про нібито закупівлю яєць по 17 грн за штуку”.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник голови Міноборони України Олексій Копитько.

За його словами, відповідачами у позові є Держаудитслужба та неназване ЗМІ, “яке було використано для розміщення неправдивої інформації”.

Радник Олексія Резнікова каже, що 18 січня 2023-го відповідну інформацію оприлюднили на каналі Ісландія, “але резонансу вона не отримує через трагедію у Броварах”. Згодом, 21 січня, публікація набрала популярності через портал ZN.ua.

Копитько пише, що через чотири місяці, 31 травня, очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю ЗМІ розповіла, що Міноборони нібито закуповувало яйця по 17 за штуку, 170 – за десяток.

Вже за 10 діб українські медіа оприлюднили новини з відповідними цитатами глави Держаудитслужби, розповсюджуючи це як заяву державного органу.

– В офіційному акті про аудит Міноборони написано прямо протилежне тому, що сказано в інтерв’ю глави Держаудиту, – каже радник міністра оборони.

Олексій Копитько додав, що для того, аби довести це, було б достатньо офіційно опублікувати три абзаци тексту з цього акту, але весь акт має гриф “таємно”, тому Міноборони подало позов до суду, який має відповідний допуск.

Нагадаємо, перед цим стало відомо, що Міністерство оборони подало позов до суду проти компанії-постачальника сухпаїв для Збройних сил України.

Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони, Міноборони України, Суд
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