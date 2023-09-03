Можемо маневрувати: чому важливий прорив першої лінії оборони РФ на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку після прориву першої лінії оборони окупантів у наших військових з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, перша лінія була щільно замінована, окрім того, що було багато бетонних укріплень та протитанкового озброєння.

– Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, грамотно побудовані, але тут у нас уже з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, – зауважив він, додавши, що тут менше мін.

Штупун розповів, що першу лінію оборони вони розміновували вручну, пробиваючи коридори, оскільки будь-яку техніку ворог брав на приціл, а з другою вже буде простіше.

Військовий каже, що можливість маневрувати дозволить задіяти більше військ в місцях прориву, відповідно – швидше просуватися у бік Азовського узбережжя.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що ворог у відповідь на прорив першої лінії оборони почав підтягувати резерви, зокрема десантні підрозділи.

– Зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно… Тому, якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так, – сказав Штупун.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

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Джерело : Суспільне

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