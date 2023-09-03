На Херсонщині ворог обстріляв Білозерку. Чоловік загинув, його дружину та доньку шпиталізували
Голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудин повідомив, що близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Загинув 35-річний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.
– Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені й шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель. Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця, – написав він у своєму Telegram
Як повідомив очільник МВС України Ігор Клименко, потерпілим надають необхідну допомогу.
На місці працюють слідчі та криміналісти, які документують черговий воєнний злочин Росії.
Нагадаємо, 2 вересня російські окупанти з авіації обстріляла Вугледар. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна