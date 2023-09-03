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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Херсонщині ворог обстріляв Білозерку. Чоловік загинув, його дружину та доньку шпиталізували

Херсонщина
Фото: МВС

Голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудин повідомив, що близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Загинув 35-річний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень. 

– Під ворожий удар потрапила родина.  На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені й шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.  Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця, – написав він у своєму Telegram

Як повідомив очільник МВС України Ігор Клименко, потерпілим надають необхідну допомогу. 

На місці працюють слідчі та криміналісти, які документують черговий воєнний злочин Росії.

Нагадаємо, 2 вересня російські окупанти з авіації обстріляла Вугледар. Двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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