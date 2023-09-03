У Запоріжжі було чутно звук вибуху

Вранці 3 вересня у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначено, що вибух було чутно у деяких районах міста.

Тривогу в області не оголошували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Суспільне

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