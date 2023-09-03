У Запоріжжі було чутно звук вибуху
Вранці 3 вересня у Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє Суспільне.
Зазначено, що вибух було чутно у деяких районах міста.
Тривогу в області не оголошували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 557-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна