Як снайперська гвинтівка серед танків: механік-водій ЗСУ розповів про бій на Challenger 2

Механік-водій одного з танкових підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ поділився враженнями від застосування в бою британського танка Challenger 2.

Відповідне відео у Twitter оприлюднило Міністерство оборони України.

Військовий зазначив, що Challenger – це як “снайперська гвинтівка серед всіх танків”.

“A sniper rifle among tanks” – A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. – “We could use a few more companies in Ukraine… russian tanks would be too scared to come out.” pic.twitter.com/18tcMMIRuj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2023