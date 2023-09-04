Як снайперська гвинтівка серед танків: механік-водій ЗСУ розповів про бій на Challenger 2

Механік-водій одного з танкових підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ поділився враженнями від застосування в бою британського танка Challenger 2.

Відповідне відео у Twitter оприлюднило Міністерство оборони України.

Військовий зазначив, що Challenger – це як “снайперська гвинтівка серед всіх танків”.

– Його перевага в тому, що він далекобійний, дуже точний. Це машина, яка має виїжджати на далеку відстань і працювати тільки по ворожій техніці, – сказав він.

“A sniper rifle among tanks” – A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. – “We could use a few more companies in Ukraine… russian tanks would be too scared to come out.” pic.twitter.com/18tcMMIRuj — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2023

Механік-водій розповів, що експлуатував такі танки, як Т-64, Т-72 і Т-80, однак, на його думку, Challenger 2 значно кращий і безпечніший за ці машини.

– Я їздив на Т-64, на Т-72 і на Т-80 воював — до однієї спроби тільки попаде по тобі і все, шансів багато немає, одразу БК спрацьовує і ти летиш у повітря. На цьому танчику (Challenger 2 – Ред.) БК розташований так, що може витримати декілька попадань і якщо навіть проб’є, то не факт, що потрапить у БК і він здетонує, – пояснив він.

Підсумовуючи, військовий наголосив, що для посилення можливостей ЗСУ було б непогано отримати на озброєння ще декілька рот таких танків.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Велика Британія передала Україні 14 основних бойових танків Challenger 2, захищених броньованими корпусами.

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