$11 тис. за фіктивний діагноз: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації

У Києві викрили корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду з України. До неї були залучені лікарі та працівниця територіального центру комплектування та соцпідтримки (військкомату).

Про деталі розповіли в Службі безпеки України.

У схемі брали участь завідувачка відділення одного з діагностичних медичних центрів Києва та посадовиця військкомату. Вони в обмін на хабарі “допомагали” уникати призову.

Для цього працівниця медцентру направляла спільникам у столичній військово-лікарській комісії фіктивні документи: “висновки” про неналежний стан здоров’я військовозобов’язаних.

Вартість “послуг” учасники схеми оцінили в $11 тис. з одного ухилянта. Кошти фігуранти ділили між собою.

Посередником у доставці хабарів був знайомий посадовців.

За адресами проживання і роботи учасників схеми та в їхніх автомобілях відбулися обшуки. Були знайдені великі суми грошей, телефони, печатки і документи із доказами незаконних дій.

Працівники медцентру, військкомату та їхній посередник отримали підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28);

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1);

незаконне переправлення осіб через кордон України (ч. 3 ст. 332).

Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Всі троє фігурантів під вартою без права на заставу.

СБУ працює над притягненням до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництва військкоматів та військових медкомісій, які є фігурантами справи.

Наприкінці серпня в Києві, Одесі та на Харківщині затримали військових чиновників, які за гроші допомагали ухилятися від призову та втекти за кордон.

А в Івано-Франківську фіктивно зарахували на військову службу футболістів та родичів керівництва міста.

Джерело : СБУ

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