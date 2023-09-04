$11 тис. за фіктивний діагноз: у Києві викрили схему ухилення від мобілізації
У Києві викрили корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду з України. До неї були залучені лікарі та працівниця територіального центру комплектування та соцпідтримки (військкомату).
Про деталі розповіли в Службі безпеки України.
У схемі брали участь завідувачка відділення одного з діагностичних медичних центрів Києва та посадовиця військкомату. Вони в обмін на хабарі “допомагали” уникати призову.
Для цього працівниця медцентру направляла спільникам у столичній військово-лікарській комісії фіктивні документи: “висновки” про неналежний стан здоров’я військовозобов’язаних.
Вартість “послуг” учасники схеми оцінили в $11 тис. з одного ухилянта. Кошти фігуранти ділили між собою.
Посередником у доставці хабарів був знайомий посадовців.
За адресами проживання і роботи учасників схеми та в їхніх автомобілях відбулися обшуки. Були знайдені великі суми грошей, телефони, печатки і документи із доказами незаконних дій.
Працівники медцентру, військкомату та їхній посередник отримали підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28);
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1);
- незаконне переправлення осіб через кордон України (ч. 3 ст. 332).
Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Всі троє фігурантів під вартою без права на заставу.
СБУ працює над притягненням до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництва військкоматів та військових медкомісій, які є фігурантами справи.
Наприкінці серпня в Києві, Одесі та на Харківщині затримали військових чиновників, які за гроші допомагали ухилятися від призову та втекти за кордон.
А в Івано-Франківську фіктивно зарахували на військову службу футболістів та родичів керівництва міста.
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