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Валентина Летяк, редакторка стрічки

”Трофейний” російський Мі-8 незабаром стане на бойове чергування ЗСУ – розвідка

Трофейний Мі-8

Російський вертоліт Мі-8, який 9 серпня вдалося перегнати на територію України завдяки успішній спецоперації ГУР та Нацполіції під кодовою назвою Синиця, найближчим часом поповнить парк Повітряних сил ЗСУ.

В українській розвідці розповіли, що ця багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів та режиму максимальної секретності, оскільки РФ  вживає безпрецедентних заходів безпеки для недопущення будь-яких контактів своїх авіаторів з “неперевіреними” особами.

Спочатку в ГУР дізналися, що один із пілотів не схвалював рішення Кремля щодо розв’язання повномасштабної війни проти України, потім з ним вдалося налагодити контакт та домовитися про продуктивну співпрацю.

В ході спецоперації його родину вдалося безпечно переправити в Україну.

Фіналом спецоперації став безпосередній переліт гелікоптера у вказану точку у Харківській області. Два інші члени екіпажу Мі-8, які не знали про реальні плани командира повітряного судна, вирішили не здаватися в полон і загинули одразу після посадки.

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Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов 23 серпня підтвердив проведення спецоперації з російським гелікоптером Мі-8, наголосивши, що вдалося знайти правильний підхід до пілота та створити умови, щоб вивезти непомітно всю його родину з території Росії.

Фото: ГУР

 

Джерело: ГУР
Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер, Повітряні сили України, Розвідка, Російська агресія
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