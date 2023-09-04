”Трофейний” російський Мі-8 незабаром стане на бойове чергування ЗСУ – розвідка

Російський вертоліт Мі-8, який 9 серпня вдалося перегнати на територію України завдяки успішній спецоперації ГУР та Нацполіції під кодовою назвою Синиця, найближчим часом поповнить парк Повітряних сил ЗСУ.

В українській розвідці розповіли, що ця багатомісячна спецоперація потребувала залучення найкращих спеціалістів та режиму максимальної секретності, оскільки РФ вживає безпрецедентних заходів безпеки для недопущення будь-яких контактів своїх авіаторів з “неперевіреними” особами.

Спочатку в ГУР дізналися, що один із пілотів не схвалював рішення Кремля щодо розв’язання повномасштабної війни проти України, потім з ним вдалося налагодити контакт та домовитися про продуктивну співпрацю.

В ході спецоперації його родину вдалося безпечно переправити в Україну.

Фіналом спецоперації став безпосередній переліт гелікоптера у вказану точку у Харківській області. Два інші члени екіпажу Мі-8, які не знали про реальні плани командира повітряного судна, вирішили не здаватися в полон і загинули одразу після посадки.

Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов 23 серпня підтвердив проведення спецоперації з російським гелікоптером Мі-8, наголосивши, що вдалося знайти правильний підхід до пілота та створити умови, щоб вивезти непомітно всю його родину з території Росії.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

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