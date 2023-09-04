В Азовському морі зазнав аварії російський гвинтокрил Ка-52: що відомо
В Азовському морі зазнав аварії російський гвинтокрил Ка-52. За попередніми даними, двох пілотів вдалося врятувати.
Як повідомляє Тelegram-канал BAZA, гелікоптер упав вранці 1 вересня в акваторії Азовського моря, приблизно за 1,5 км від берегової лінії.
За попередньою версією, причиною падіння стали складні метеоумови – в районі був сильний туман.
На борту Ка-52 перебували два члени екіпажу. Їх евакуювали під час рятувальної операції.
Нагадаємо, 1 вересня у Головному управлінні розвідки України повідомили, що у тимчасово окупованому Криму два бойових російських гелікоптери та один літак за час тривалої погоні так і не змогли знищити український безпілотник.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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