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Блінкен 6 вересня відвідає Київ – ЗМІ

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Київ із робочим візитом відвідає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними журналістів, візит заплановано на середу, 6 вересня.

Про мету поїздки Блінкена і деталі його візиту в Україну поки що не відомо.

Нагадаємо, що востаннє Блінкен відвідував нашу столицю майже рік тому, у вересні 2022 року. Тоді він повідомив, що США схвалили нову велику військову допомогу на суму понад $2 млрд для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.

Крім того, Блінкен відвідав лікарню Охматдит, де поспілкувався з дітьми, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Також він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Київ, США
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