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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Росіяни мають піти: Данілов про деокупацію українського Криму

вибух на кримському мосту
Фото: Getty Images

Російські окупанти мають піти з українського Криму. Туди мають повернутися кримські татари та українці, які жили там до 2014 року.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час Київського безпекового форуму.

– Це означає, що росіяни мають піти з нашого Криму. Туди мають повернутися люди, які там безпосередньо перебували до 2014 року. Першочергово кримські татари мають отримати свою домівку, повернутися до себе додому, до своїх предків. Українці, які свого часу там перебували, мають повернутися додому – саме це означає, – сказав секретар РНБО, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами Данілова, Україні необхідна перевага в повітрі. На його думку, поки Повітряні сили ЗСУ не матимуть цього паритету, буде значно складніше звільнювати тимчасово окуповані території.

– Питання, пов’язане з виходом на ті кордони, дуже важке. І тут мені дуже дивно чути, коли генерал НАТО розповідає, що без переваги в повітрі можна чогось досягти. Майте на увазі, що жоден підручник країн НАТО, жодна операція НАТО без підтримки з повітря не починається, тому що це про життя людей. Поки у нас не буде цього паритету, буде дуже складно працювати, – вважає Данілов.

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Війна в Україні, Крим, кримські татари, Олексій Данілов, РНБО, Україна-Росія, Українці
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