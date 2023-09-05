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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

СБУ прийшла з обшуками до в. о. мера Чернігова

СБУ прийшла з обшуками до в. о. мера Чернігова

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що представники СБУ проводять обшуки у нього вдома.

Про це він написав у Telegram.

– У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру, – йдеться у повідомленні.

За словами в. о. мера, силовики, певно, “шукатимуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб урятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста”.

Ломако зазначив, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва.

– Він трошки далеко від Чернігова. Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі, там легше “порєшать”, – додав він.

Чиновник також заявив, що о 08:00 мала бути нарада з питань життєдіяльності міста, але її не буде, бо “центр починає політичний шоу-сезон”.

9 лютого Чернігівська міська рада призначила Олександра Ломака виконувачем обов’язків міського голови.

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Фото: Олександр Ломако

обшук, СБУ, Чернігів
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