У МЗС прокоментували переговори Путіна та Ердогана щодо зернової угоди

Україна не має бути заручником Кремля у питанні відновлення угоди щодо забезпечення світу продовольством, зокрема, зерном.

З такою позицією в ефірі національного телемарафону Єдині новини виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Таким чином очільник зовнішньополітичного відомства відреагував на слова президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо України, який закликав “пом’якшити свій підхід” для відновлення зернової угоди. Це турецький лідер заявив за результатами зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

– Наша позиція справедлива – ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати, – повідомив Кулеба.

Глава МЗС каже, що офіційний Київ очікує на деталі того, що привезли турецькі колеги з російського Сочі, щоб надалі ухвалювати ті чи інші рішення.

– Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Втім, відзначу, що жодних санкцій проти господарської продукції Росії насправді немає, і це спекуляція Росії, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, зустріч президентів Росії та Туреччини відбулась у Сочі 4 вересня. Лідери обговорювали мирні переговори з Україною, зернову угоду та інші теми.

За результатами саміту глава Турецької Республіки заявив, що “Україні потрібно пом’якшити свій підхід” щодо відновлення зернової угоди.

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