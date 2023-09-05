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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Удар в серце пропагандистської машини Кремля: Юсов про перехоплення російського Мі-8

Удар в серце пропагандистської машини Кремля: Юсов про перехоплення російського Мі-8
Фото: УНІАН

Перехоплення російського гелікоптера Мі-8 в Україну – це болючий удар в серце пропагандистської машини Кремля.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи реакцію росіян на спецоперацію під кодовою назвою Синиця.

– Йдеться не просто про людину, яка кудись поїхала чи відмовилась воювати. Ні, це пілот, якого готували, над яким працювала серйозна пропаганда, який проходив багато перевірок. Він зробив свідомий вибір. Він не хоче бути воєнним злочинцем, він проти геноцидної війни і воєнних злочинів путінської Росії. І, безумовно, це сигнал і приклад для всіх інших, – сказав він.

За словами Юсова, на власному прикладі російський пілот показав, що “Україна – демократична держава, яка дотримується взятих на себе зобов’язань”.

Також представник ГУР підтвердив, що льотчик, який перегнав в Україну Мі-8, отримає $500 тис.

– Пілот, який перейшов на бік України, насамперед зробив це не з меркантильних міркувань. Хоча Україна гарантує матеріальну винагороду, чималу і серйозну. І, безумовно, виконає свої зобов’язання. Але пілоти в Росії і так не бідують. Це клас, який має певні переваги, пільги, преференції. Це не лише про гроші. Але вибір відмовитися від того, щоб стати воєнним злочинцем і не виконувати злочинні накази, є завжди, – сказав Юсов.

Нещодавно стало відомо, що розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Вороже судно здійснювало рейс між двома авіабазами, перевозило деталі до винищувачів Су-27 та Су-30 СМ.

Разом з пілотом на борту перебували двоє членів екіпажу, а сам Мі-8 приземлився у Харківській області.

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Андрій Юсов, Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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