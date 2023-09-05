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Україна буде готова до членства в ЄС в найближчі 2 роки, в НАТО раніше – Стефанішина

Ольга Стефанішина
Фото: УНІАН

Україна буде готова до членства в ЄС за два роки, в НАТО – раніше.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Коментуючи слова президента Європейської ради Шарля Мішеля про необхідність приготувати ЄС до розширення до 2030 року, віцепрем’єрка зазначила, що це не означає, що Україні на вступ потрібно буде чекати сім років.

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Стефанішина впевнена, що Україна зможе провести ефективні перемовини, виконати всі зобов’язання, пов’язані з імплементацією європейських стандартів, а також створити умови для відновлення української економіки, які дозволять Україні стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу.

– Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звичайно, перебіг війни буде визначати політичні рамки ухвалення цього рішення, – сказала вона.

Стефанішина зауважила, що вступ до НАТО для України може бути ближчим.

– Я думаю, що в НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни, і одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи та всього європейського простору, – додала Стефанішина.

ЄС, Війна в Україні, Ольга Стефанішина
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