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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У районі Новопрокопівки ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах

бої на фронті, ЗСУ, війна в Україні
Фото: Факти ICTV

Сили оборони України упродовж контрнаступу на південному фронті мали успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомив на брифінгу речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, українські військові продовжують просуватися вперед на Мелітопольському напрямку.

– На напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – додав Ковальчук.

Новопрокопівка

Фото: Deep State

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Military Media Center

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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Тетяна Наконечна
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