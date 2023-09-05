У районі Новопрокопівки ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах
Сили оборони України упродовж контрнаступу на південному фронті мали успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.
Про це повідомив на брифінгу речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.
За його словами, українські військові продовжують просуватися вперед на Мелітопольському напрямку.
– На напрямку Роботине – Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – додав Ковальчук.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Military Media Center
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