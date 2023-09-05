ЗСУ за добу знищили ще 560 окупантів і спалили 38 ворожих артсистем – Генштаб
Українські захисники напередодні знищили ще 560 російських окупантів та спалили 122 одиниці ворожого озброєння.
Так, 4 вересня російські війська недорахувалися дев’яти танків, семи бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, шести реактивних систем залпового вогню, одного засобу протиповітряної оборони, 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, чотирьох одиниць спеціальної техніки.
Крім того, Збройні сили України приземлили 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня.
Втрати РФ на 5 вересня 2023 року
- особового складу ‒ близько 265 680 (+560);
- танків ‒ 4 489 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 8 670 (+7);
- артилерійських систем – 5 649 (+38);
- реактивних систем залпового вогню – 747 (+6);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 504 (+1);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 512 (+31);
- крилатих ракет ‒ 1 447;
- кораблів (катерів) ‒ 19;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 175 (+26);
- спеціальної техніки ‒ 851 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна