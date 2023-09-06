12-й пакет допомоги та навчання на F-16: про що говорили Зеленський та прем’єр Данії у Києві

У Києві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили новий, 12-й, пакет підтримки у сфері оборони.

– У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. Перед українськими військовими завдання – якомога швидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. І це одне з ключових завдань, які мають зараз виконати Сили оборони, – сказав Зеленський на пресконференції після зустрічі.

Крім того, Зеленський зазначив, що на порядку денному було і “розширення наших можливостей тренування, прискорення реальної інтеграції сучасних винищувачів у захист країни”.

– Україна вдячна за передане обладнання з розмінування, за підготовку українських фахівців. У нас є домовленості про локалізацію виробництв машин розмінування. Я сьогодні теж порушував це питання з прем’єр-міністром Данії. Може, ми зможемо попрацювати в цьому напрямку і з данськими компаніями, – сказав Зеленський.

Крім того, голова держави запросив Данію і данські компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, який планується вже цієї осені.

– Наша інфраструктура, насамперед продовольчий експорт, морські порти України, також зазнає постійних ударів. І ми обговорили, що ще можемо зробити, щоб їх захистити. Захистити наші порти, захистити можливість нашого коридору життя, коридору зернового працювати, – зазначив Зеленський.

Глава нашої держави висловив подяку Данії за реальну, дієву увагу до Миколаївської області, насамперед Миколаєва, за реалізовані проєкти.

– 9 вересня саме в Миколаєві буде відкрито Офіс посольства Данії в Україні. Це надзвичайно важливий приклад, реально зразок того, як солідарність здатна працювати заради відновлення життя, захисту людей, – зазначив він.

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