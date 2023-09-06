Кожна друга людина у світі відчуває вплив вторгнення Росії в Україну – Зеленська

Вплив розв’язаної війни Росії проти України на собі відчуває кожна друга людина у світі.

Із таким твердженням виступила Перша леді Олена Зеленська під час пресбрифінгу на полях третього Саміту перших леді та джентльменів у Києві.

Її оцінка ґрунтувалась на дослідженні, проведеного в 11 країнах.

– Сьогодні ми почули результати дослідження, яке було проведено щодо ментального здоров’я в 11 країнах світу. Для нас його провела британська компанія. Що цікаво? Шокуюча цифра – що вплив війни в Україні на собі відчуває кожна друга людина у світі. Тобто люди в Японії, Польщі, Бразилії відчувають сум, коли бачать новини з України, водночас тривожаться за своє майбутнє, – зазначила вона.

Олена Зеленська додала, що російське вторгнення в Україну війна руйнує не лише добробут, у тому числі й ментальний, українців, а й має погані наслідки для психологічного стану людей у всьому світі.

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, у Києві проходить третій Саміт перших леді та джентльменів, який цьогоріч має тематику Ментального здоров’я.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.