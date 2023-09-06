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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко

Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Фото: Getty Images

Біля смт Нікольського Маріупольського району війська РФ продовжують будувати укріплення та переміщувати військову техніку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Окупанти продовжують будувати й облаштовувати укріплення в районі смт Нікольське у бік Розівки. Тепер везуть ліс – облаштовують бліндажі, – йдеться у повідомленні.

Також росіяни знову переміщують військову техніку у цивільних вантажівках, маскуючи її під “дерева”. Андрющенко зазначив, що поки це характерно виключно для Нікольського району.

Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Андрющенко Time
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Андрющенко Time
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Андрющенко Time
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко

Раніше повідомлялось, що у Маріуполі втопили п’ять російських військових – їхні тіла виявили на пляжі.

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