Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Під Маріуполем окупанти продовжують будувати укріплення, маскують техніку – Андрющенко
Біля смт Нікольського Маріупольського району війська РФ продовжують будувати укріплення та переміщувати військову техніку.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Окупанти продовжують будувати й облаштовувати укріплення в районі смт Нікольське у бік Розівки. Тепер везуть ліс – облаштовують бліндажі, – йдеться у повідомленні.
Також росіяни знову переміщують військову техніку у цивільних вантажівках, маскуючи її під “дерева”. Андрющенко зазначив, що поки це характерно виключно для Нікольського району.
Раніше повідомлялось, що у Маріуполі втопили п’ять російських військових – їхні тіла виявили на пляжі.
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