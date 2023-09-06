Посилений захист екіпажу від мін: що відомо про британські Scimitar Mk2

Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки фахівцями компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Протягом 32 днів вдалося підготувати 23 таких бронемашини, повідомила компанія-виробник.

Що відомо про Scimitar Mk2, які їхні технічні характеристики та особливості – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Scimitar Mk2 – що відомо?

Scimitar Mark (Mk) 2 – це модернізована версія броньованої розвідувальної машини Scimitar, розроблена й виготовлена компанією Alvis (зараз BAE Systems). Модернізована машина перебуває на озброєнні армії Великої Британії.

Перші модернізовані машини Scimitar Mk2 були поставлені армії Британії для розгортання в Афганістані у вересні 2011 року.

Гусеничний транспортер оснащено керамічною балістичною бронею для посиленого захисту від загроз кінетичної енергії (KE). На корпус також прикріплена стрижнева броня для захисту від реактивних гранатометів (RPG), а паливні баки захищені від вибухів.

Машина має хорошу мобільність і високу надійність, може працювати в різних умовах навколишнього середовища вдень і вночі. Максимальна бойова маса Scimitar Mk2 становить 12 250 кг.

Розвідувальна машина вміщує екіпаж з трьох осіб. Сидіння захищені від підриву на мінах, а збільшений простір машини забезпечує комфортні умови для роботи екіпажу. Водій забезпечений системою нічного бачення.

Модернізоване обладнання легкої розвідувальної машини передбачає системи зв’язку, електрообладнання, зчеплення, лебідку, гальмівну систему, полегшену торсіонну підвіску з амортизаторами, систему кондиціонування, а також модернізовані паливні баки збільшеної місткості.

Scimitar Mk2 також оснащений посиленою ходовою частиною, яка складається з металевих гусениць DST 414 виробництва Cook Defence Systems і покращених дорожніх коліс.

Удосконалена система управління радіоелектроживленням, що містить поворотне з’єднання та генератор змінного струму підвищеної потужності, встановлена для забезпечення електроживлення між шасі та баштою.

Scimitar Mk2 оснащено дистанційною станцією озброєння та опціональною баштою з механізованим приводом для підвищення летальності. Машина може ефективніше вражати всі типи ворожих цілей.

Основним озброєнням, встановленим на башті, є 30-мм гармата L21 Rarden, яка може стріляти зі швидкістю у 90 пострілів на хвилину. Додатковим озброєнням є кулемет загального призначення калібру 7,62 мм, встановлений співвісно з гарматою. З обох боків башти також встановлено по чотири 66-мм димові гранатомети.

Фото: British Army

Джерело: Army Technology

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