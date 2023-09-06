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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ завершує підготовку штурмзагонів, тривають запеклі бої – Сирський про ситуацію на сході

Олександр Сирський

Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Росіяни не полишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей, готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Military Media Center.

За словами Сирського, на Куп’янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює позиції українських захисників з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, ворог намагається утримати займані позиції, але підрозділи Сил оборони крок за кроком вибивають загарбників.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що в таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку.

Спільно з командирами у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення.

– Основне наше завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку. Та головне – зробити це з мінімальними втратами серед наших захисників, – наголосив Сирський.

Українські військові напередодні знищили 610 російських окупантів.

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Джерело: Military Media Center

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Війна в Україні, Донецька область, Луганська область, Олександр Сирський
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