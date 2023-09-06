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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Щоб допомогти Україні, ЄС подвоїть виробництво снарядів – міністр оборони Естонії

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Наразі оборонні підприємства Європи долають початкові труднощі з нарощуванням обсягів виробництва артилерійських боєприпасів, які планується подвоїти, щоб допомогти Україні.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю агентству Bloomberg.

– Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Ймовірно, до кінця року, або ж до початку наступного ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж рік тому виробляли в Європі, – пояснив він.

ЄС прагнув швидко збільшити виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм не лише для надання допомоги ЗСУ, а й поповнення власних запасів, оскільки за роки обмежених видатків оборонна промисловість виявилася непідготовленою до швидкого нарощування виробництва після вторгнення Росії в Україну.

Водночас Певкур не уточнив, про які саме обсяги йдеться, проте в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, зазначається, що блок має потужність для виробництва близько 300 тис. снарядів на рік.

Видання наголошує, що подвоєння цієї цифри означало б виробництво 600 тис. боєприпасів до кінця цього року, до того ж обсяги лише зростатимуть.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що наступного року очікується, що виробництво сягне 1 млн снарядів.

Тобто ЄС відстає від своєї обіцянки відправити Україні 1 млн снарядів до лютого – план, ухвалений раніше цього року на основі пропозиції Естонії.

Євросоюз поки що витратив близько половини з €2 млрд, виділених на ці цілі, але надав Україні лише 224 тис. боєприпасів і 2 300 ракет з наявних запасів, повідомив нещодавно голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

У березні 2023 року ЄС узяв на себе зобов’язання протягом року надати Україні 1 млн артилерійських снарядів.

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Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Естонія, Зброя для України, Російська агресія, Україна-ЄС
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