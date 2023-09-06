У Мар’їнці йдуть не менш запеклі бої, ніж на Бахмутському та Лиманському напрямках – Маляр

У Мар’їнці окупанти здійснюють найпотужніші штурми, але не можуть взяти місто під контроль. Зараз там не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Ворог стер будівлі Мар’їнки з землі. Там вже руїни і залишки фундаментів. Ворог продовжує щодня обстрілювати Мар’їнку та безуспішно атакувати нашу лінію оборони. В Мар’їнці не менш гаряче, ніж на Бахмутському чи Лиманському напрямках, – зазначила вона.

Маляр наголосила, що, незважаючи на щільні обстріли Мар’їнки, ворог не може взяти місто під контроль, оскільки його захищають бійці української 79 окремої десантно-штурмової бригади.

– Ви вже кілька місяців поспіль чуєте у новинах одну і ту ж фразу – на Мар’їнському напрямку тривають бої. Але за цими словами стоїть щоденна героїчна робота наших військових, – додала заступниця міністра оборони.

Фото: Ганна Маляр

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