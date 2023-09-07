Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Бабуся пішла в магазин. В Одесі з вікна багатоповерхівки випала дворічна дівчинка
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії

Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії

Україна для ефективнішого відбиття агресії РФ отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair.

Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

– Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України, – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.

Мова йде про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські захисники.

– Це бетон для нашої галузі і це бетон для України, – додав Лекорню.

Раніше повідомлялось, що Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale.

Безпілотники, Війна в Україні, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Може мати 8 Калібрів: РФ вивела у Чорне море ракетоносій
Кораблі РФ
Новий пакет допомоги від США та обстріл Костянтинівки: 561-й день війни
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Зеленський після зустрічей з партнерами: Кожен прояв консолідації світу допомагає рятувати життя
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Сенат повинен ухвалити до кінця вересня пакет фіндопомоги Україні – Мітч Макконнелл
Мітч Макконнелл
Другий пакет за один день: США оголосили про ще $1 млрд допомоги для України
Ентоні Блінкен

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь