Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії

Україна для ефективнішого відбиття агресії РФ отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair.

Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

– Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України, – йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.

Мова йде про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські захисники.

– Це бетон для нашої галузі і це бетон для України, – додав Лекорню.

Раніше повідомлялось, що Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale.

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