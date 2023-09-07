Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії
Україна для ефективнішого відбиття агресії РФ отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair.
Про це повідомляє міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
– Компанія Delair і її генеральний директор є конкретним прикладом прихильності Франції підтримці України, – йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.
Мова йде про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські захисники.
– Це бетон для нашої галузі і це бетон для України, – додав Лекорню.
Раніше повідомлялось, що Україна розраховує отримати французькі винищувачі Rafale.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження
Відео