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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км

річниця контрнаступу
Фото: Military Media Center

У результаті контрнаступу на Слобожанщині рік тому Сили оборони звільнили понад 10 тис. кв. км. ​​Воєнна наука 50 років не бачила подібного загальновійськового бою.

Про це під час конференції у Military Media Center з нагоди річниці початку операції зі звільнення Харківщини від російських окупантів повідомив представник Центру досліджень воєнної історії ЗСУ, старший лейтенант Андрій Коваль.

За його словами, найважливіше, що ця операція дозволила усунути загрозу від противника для Харкова, а також для угруповання українських військ у Донецькій області. 

Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км
Military Media Center
Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км
Military Media Center
Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км
Military Media Center
Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км
Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км
Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км

Коваль зазначив, що воєнна наука 50 років не бачила подібного загальновійськового бою. Торішній контрнаступ став ефективним одночасним застосуванням групи підрозділів для здійснення блискавичних маневрів. 

– Це був дійсно зразковий, класичний, описаний у підручниках загальновійськовий бій зі стрімкими глибокими маневрами, виходом на оперативний простір, чого дійсно воєнна наука не бачила на практиці за останні 50, а можливо і більше років, – сказав Андрій Коваль.

Військовий розповів, що у результаті наступальної операції, яка почалась 6 вересня 2022 року і тривала близько місяця, було звільнено понад 10 тис. кв. км території. 

Також українські війська захопили понад 400 танків, понад 400 БМП, до 200 БТР та велику кількість боєприпасів. 

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Воєнна наука 50 років не бачила подібного. Під час торішнього контрнаступу ЗСУ звільнили 10 тисяч кв. км

Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, Харківська область
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