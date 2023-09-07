Зеленський після зустрічей з партнерами: Кожен прояв консолідації світу допомагає рятувати життя

Україна уклала з країнами-партнерами нові оборонні домовленості в день, коли Росія здійснила черговий теракт в Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 6 вересня.

Він почав з того, що сьогодні день особливо важкий через удар Росії по Костянтинівці.

– Станом на цей час у Костянтинівці Донецької області після удару російських терористів вже понад 30 поранених, 16 людей вбито. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, хто втратив близьких, – повідомив він.

Глава держави додав, що протягом доби на місці російського теракту працювали надзвичайники, які розбирали завали, під якими знаходились люди та допомагали пораненим.

– Я вдячний усім у світі, хто засудив цей черговий прояв російського зла та підтримує Україну, наших людей. І дуже важливо, що відповіддю на російський терор була виключно ще більша консолідація світу. Кожен прояв такої консолідації реально допомагає рятувати життя, – додав президент.

Володимир Зеленський також додав, що сьогодні у Києві відбулось кілька вагомих міжнародних подій, серед них візити прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, а також держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена.

Також відбувся саміт перших леді та джентльменів за участі представників держав-партнерів.

– І цей уже третій Саміт перших леді та джентльменів присвячений надзвичайно важливій і чутливій темі, а саме – тому, як проходимо через цю війну, як наші серця й душі переживають війну. Тому, як долати біль війни. Ментальне здоров’я, ментальна стійкість людей – це те, що потребує роботи так само, як і будь-який інший прояв нашої стійкості, – сказав президент.

Володимир Зеленський також згадав про своє звернення до лідерів країн-учасників саміту Триморʼя, де закликав партнерів берегти єдність у Європі та не продовжувати блокаду українського збіжжя.

– За цей день маємо нові оборонні домовленості. Нові політичні, гуманітарні домовленості. Готуємо й нову міжнародну комунікацію, щоб цей тиждень із погляду нашої зовнішньополітичної роботи ще додав активності. Щоб наші воїни, увесь наш народ відчули більше посилення, – додав президент.

Джерело : Офіс президента

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