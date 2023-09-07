Автомати, гранати і вибухівка: СБУ заблокувала канали продажу зброї криміналітету

Служба безпеки України заблокувала в двох областях канали підпільного продажу зброї та боєприпасів, які потрапляли до рук криміналітету.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, йдеться про Дніпропетровську та Херсонську області.

Вдалося затримати організаторів двох підпільних каналів продажу зброї. “Клієнтів” зловмисники шукали серед кримінальних кіл за допомогою власних зв’язків.

Зброю вони діставали на деокупованих територіях України, де раніше відбувалися бої. Під час обшуків вилучено вибухівку, бойові гранати, протитанковий гранатомет, автомати Калашникова російського виробництва.

– Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн, – зазначили в СБУ.

• Дніпропетровська область

Один із зловмисників планував продати цілий арсенал “трофейної” зброї, яку зберігав у власному помешканні. У схроні працівники СБУ виявили:

ручний кулемет Калашникова;

два автомати АК-12 та АК-74;

8 гранатометних пострілів;

9 бойових гранат;

вибухові речовини з детонатором;

понад 1 тис. набоїв різного калібру.

понад 40 артилерійських снарядів.

• Херсонська область

Інший фігурант намагався підпільно продати автомат Калашникова з набоями, а також російський гранатомет типу РШГ-2.

Під час обшуків у його помешканні також виявлено: гранати РГД-5; гранатометні постріли; набої калібру 5,45.

Обоє зловмисників отримали підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Їм загрожує до 7 років ув’язнення. Зараз вони перебувають під вартою.

Вилучену зброю та боєприпаси планують передати на потреби Сил оборони України.

Джерело : СБУ

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