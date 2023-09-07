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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Буданов про нового міністра оборони: З Умєровим знайомі давно і співпрацюємо

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, говорячи про очікування від нового міністра оборони, зауважив, що давно знає Рустема Умєрова та сподівається, що за його керівництва Україна отримає ще більше нової зброї.

Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

– З Рустемом Умеровим ми досить давно знайомі та співпрацюємо в багатьох аспектах. Ми добре знаємо один одного. Щодо очікувань? Це покращення, інтенсифікація процесів зі здобуття нових типів озброєння, з упорядкування нормативно-правової бази та всілякого розвитку життєдіяльності усіх підрозділів, які входять у Міноборони, одним з яких є і ми. І всі ми маємо працювати на одне – на перемогу України, – наголосив Буданов.

У четвер, 7 вересня, президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.

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ЗСУ, Кирило Буданов, Міноборони України, Розвідка, Рустем Умєров
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